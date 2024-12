ONLINE: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipos extraliga LIVE (27. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 27.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen sa v poslednej dobre konečne trošku pozbieral a začína pravidelne bodovať. A to či na domácom ľade a aj u súperov. Rytieri bodovali v každom z posledných piatich zápasov a štyri z nich vyhrali. V tabuľke im síce patrí už ôsma priečka, ale deviata Žilina má o dva odohrané zápasy menej. Po nedeľnom trápení doma s Liptovským Mikulášom, kde HKM vyhral 2:1, nastúpili Rytieri v piatok na horúcom ľade Nitry. V divokej gólovej prestrelke nakoniec zvíťazili 6:5 a k víťazstvu pomohla aj najnovšia posila zo Spišskej Novej Vsi Zack Andrusiak. Zvolen stráca na siedmy Poprad jeden bod a tak za istých okolností ho už dnes môže Zvolen aj preskočiť. Podarí sa mu to?



Spišská Nová Ves mala pred pár dňami zápasovú krízu, keď Spišiaci prehrali osem z deviatich zápasov. To si odniesol hlavný tréner Jason O´Realy. Po jeho odchode ale Spišiaci dva krát vyhrali. Na domácom ľade zdolali najprv Žilinu a potom aj Poprad rovnako 3:1. Stále sa tak držia na špici a aktuálne im patrí šiesta priečka so šesťbodovým mankom na vedúce Košice. Rysom to však tohto roku na Zvolen zatiaľ ale nejako nejde. Najprv vo Zvolene neudržali náskok 0:2 a vyhrali až 2:3 po predĺžení a doma Rytierom podľahli hladko 0:4. Zmení sa niečo na tejto štatistike po tomto stretnutí?