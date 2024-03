ONLINE: HKM Zvolen - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (49. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 49.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Poprad. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen si piatkovou prehrou 3:4 v Banskej Bystrici dosť skomplikoval boj o vytúženú šiestu priečku, ktorá znamená priamy postup do play off. Rytieri opäť už po niekoľký krát doplatili na disciplínu, veď všetky štyri góly inkasovali v oslabeniach. Aktuálne pred predposledným kolom základnej časti teda HKM patrí priebežná siedma priečka s mankom jedného bodu na Banskú Bystricu a s chudobným jednobodovým náskokom pred Slovanom. Dnes Zvolenčania teda musia bodovať, inak je boj o šiestu priečku stratený. Problémom je však ich dnešný súper, s ktorým v aktuálnej sezóne päť zápasov z piatich prehrali. Pretrhnú Rytieri túto nelichotivú sériu?



Poprad prichádza do Zvolena stále ako líder extraligy. Pred Michalovcami a Spišskou Novou Vsou majú Kamzíci pohodlný päťbodový náskok. Forma lídra je ale s prichádzajúcim koncom základnej časti akosi preč. Aktuálne totiž tri posledné zápasy Poprad prehral. Najprv doma Liptákmi 1:2, v nedeľu prehrali 2:3 v predĺžení v Michalovciach a v piatok nestačili doma ani na Slovan 1:5. Možno by sa mohlo zdať, že Popradu už o nič nejde, ale prvé miesto ešte Poprad nemá isté. Hrá sa totiž ešte o šesť bodov a spomeňme si ako zamiešalo poradie na prvých priečkach posledné kolo minulej sezóny. Ak sa Poprad podučil, určite nebude chcieť so svojou prvou priečkou hazardovať a bude sa snažiť tie potrebné dva body proste získať.