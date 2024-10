ONLINE: HKM Zvolen - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (12. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 12.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Poprad. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen v piatok na domácom ľade zvíťazil nad Žilinou vysoko 7:2 a zaknihoval tak tretie víťazstvo v rade. V tabuľke tak preskočil práve Žilinu a na ôsmej priečke má 14 bodov. Zverencom Martina Štrbu konečne začali fungovať presilovky, keď využili v zápase až štyri. V predošlých desiatich kolách pritom využili dokopy len tri. Zvolen je teda celkom rozbehnutý a určite chce v tabuľke preskočiť po Žiline aj Poprad. Navyše Rytieri majú Popradu aj čo vracať, veď v prvom kole pod Tatrami schytali náklad 7:2.



Poprad po prehre 3:4 v Žiline v piatok doma tiež vyhral. Kamzíci si poradili s poslednými Novými Zámkami 5:3. Na lepšie ako priebežné siedme miesto to ale nestačilo. Popradčania začali sezónu výborne, troma výhrami. Nasledovalo však päť prehier a Kamzíci sa v tabuľke prepadli do stredu, kde sú aj aktuálne. Podarí sa im v tabuľke stúpať, alebo ich práve Zvolen po dnešnom zápase preskočí?