ONLINE: HK Spišská Nová Ves - HK Poprad dnes, Tipos extraliga LIVE (4. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola TIPOS extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom.



HK Spišská Nová Ves



Vicemajster sa rozbieha. Po trenčianskom skalpe získal aj ten žilinský. Pod Dubňom to však nebola jednoduchá záležitosť. Vlci rýchlo viedli 2:0, ale to bolo z ich strany všetko. Výrazný podiel na skvelom obrate východniarov mal dvojgólový kapitán Branislav Rapáč. Spišskú výhra za tri body vytlačila na druhé miesto za práve vedúci Poprad.



HK Poprad



Popradskí hokejisti doteraz "zlikvidovali" Zvolen, Liptovský Mikuláš a Nitru. Málokto čakal takýto bravúrny štart do sezóny. Kamzíci sa pýšia najlepším útokom, ktorý strelil 17 gólov. Veľkú rolu zohráva bývalý útočník NHL Adam Cracknell, ktorý vsietil tretinu z nich.