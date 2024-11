ONLINE: HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina dnes, Tipos extraliga LIVE (16. kolo)

Novú tvár však predstavili aj domáci v podobe bratislavského Slovana. Do hlavného mesta zamieril Henri Kiviaho , teda 30-ročný fínsky brankár. Ten tak prichádza nahradiť Andreja Šutova , s ktorým sa Slovan dohodol na ukončení vzájomnej spolupráce. Kiviaho pôsobi na Slovensku už počas sezóny 2020/21, keď obliekal dres Nových Zámkov. Po rokoch v Česku a krátkom pôsobení vo Fínsku, odštartoval prebiehajúci ročník vo švédskej SHL, kde za Malmo Redhawks odchytal 3 stretnutia s úspešnosťou 93.9%.

