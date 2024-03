Do konca základnej časti zostáva odohrať dve kolá, v 49. kole Tipos Extraligy hostia Nové Zámky bratislavský Slovan.



N. Zámky ešte živia teoretickú šancu na postup do osemfinále play-off. Momentálne im patrí nepostupová jedenásta priečka so ziskom 58 bodov, na desiaty L. Mikuláš strácajú šesť bodov. V minulom kole Novozámčania zdolali Michalovce 3:2.



Slovan nemá ešte nič isté, môže sa stať, že o play-off bude musieť zabojovať v osemfinále, no taktiež môže ešte skončiť na šiestej priečke, zaručujúcej štvrťfinále play-off. Belasí sa nachádzajú na 8. mieste, na konte majú 71 bodov. Šiesta B. Bystrica má 73 bodov. Slovan v uplynulom zápase vyhral na ľade prvého Popradu 5:1.