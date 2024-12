ONLINE: HK Nitra - HKM Zvolen dnes, Tipos extraliga LIVE (26. kolo)

Príjemný dobrý deň z Nitry, vitajte pri sledovaní online prenosu zo zápasu 26. kola hokejovej Tipos extraligy, v ktorom hokejisti HK Nitra privítajú na domácom ľade hráčov HKM Zvolen. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Nitre patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné druhé miesto so ziskom 47 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Andreja Kmeča zvíťazili v Poprade po divokom priebehu 6:5. Najproduktívnejším hráčom Nitry je Alex Cotton, ktorý má na svojom konte 26 kanadských bodov (2 góly a 24 asistencií).



Zvolenu patrí v tabuľke Tipos extraligy priebežné ôsme miesto so ziskom 33 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci českého trénera Martina Štrbu porazili na domácom ľade Liptovský Mikuláš 2:1. Najproduktívnejším hráčom tímu je Kyle Olson, ktorý má na svojom konte 20 kanadských bodov (14 gólov a 6 asistencií).



Zápas sa začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.