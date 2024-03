ONLINE: HK Nitra - HC Košice dnes, Tipos extraliga LIVE (49. kolo)

V 49. kole Tipos Extraligy privíta domáca HK Nitra doma obhajcu titulu – HC Košice. Začiatok zápasu je naplánovaný na 17:00



Dve kolá pred koncom základnej časti je obhajca z Košíc v tabuľke iba na 4. mieste so ziskom 78 bodov. Košičania dokonca stratili matematickú šancu posunúť sa v tabuľke vyššie. Forma Košíc je veľmi kolísavá po celú sezónu a inak tomu nie je ani teraz. Posledné dva zápasy prehrali, najprv proti Zvolenu výsledkom 4:5 a v piatkovom dueli podľahli Spišskej Novej Vsi 1:2 po samostatných nájazdoch.



Je to práve domáca HK Nitra, ktorá v tabuľke Košiciam so ziskom 76 bodov dýcha na chrbát. Štvrtá a piata priečka pre tieto dva celky pravdepodobne bude znamenať vzájomný súboj aj v nadchádzajúcom playoff. Zápas v Nitre môže byť nie len predjedlom pred potenciálnym vzájomným súbojom v playoff, no aj súbojom o to, kto bude mať možnosť začať playoff na domácom ľade.