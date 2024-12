Úradujúci majster z Nitry sa drží v hornej polovici tabuľky, zverencom trénera Kmeča aktuálne patrí 5. priečka so ziskom 54 bodov. Nitrianskou silnou stránkou je najmä ofenzíva, veď so 115 strelenými gólmi majú najúdernejší útok v súťaži. Koniec kalendárneho roka ale nezastihol nitriansky celok v optimálnej pohode, keďže z posledných 4 zápasov prehrala Nitra trikrát, 26.12. inkasovala debakel 1:8 v Nových Zámkoch. Proti Banskej Bystrici by sa Nitrania radi vrátili na víťaznú vlnu. Najproduktívnejším hráčom Nitry je 30-bodový Kanaďan Cotton.



Banská Bystrica má veľa podobností s Nitrou, čo sa týka priebehu tejto sezóny. Aj pre "baranov" platí, že sa nachádzajú v hornej polovici tabuľky, konkrétne na 4. mieste so ziskom 55 bodov (získali teda o jeden bod viac ako Nitra). Rovnako tak sa hráči zo srdca Slovenska potrebujú vrátiť na víťazńú vlnu, keďže z posledných štyroch zápasov prehrali trikrát, pričom vo svojom doteraz poslednom vystúpení inkasovali vysokú prehru na ľade Zvolena (1:6). Z hľadiska produktivity sa v Banskej Bystrici najviac darí 31-bodovému Kandanovi Boucherovi.



V Nitre sa teda bude hrať priamy súboj o 4. miesto, treba konštatovať, že vo vzájomných zápasoch sa v poslednej dobe lepšie darí Banskej Bystrici. Tá totiž zdolala Nitru vo všetkých tohtosezónnych dueloch – najprv vyhrala pod Zoborom 3:2 po predĺžení, pričom v domácom prostredí potom zdolala svojho tradičného súpera výsledkami 4:1 a 5:2. Celkovo platí, že Banská Bystrica zdolala Nitru v posledných 6 súťažných dueloch v rade. Podarí sa nitrianskym hokejistom prelomiť túto sériu?