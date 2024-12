Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HK DUKLA Ingema Michalovce a HC MONACObet Banská Bystrica, ktorý je na programe v rámci 26. kola Tipos extraligy.



HK DUKLA Ingema Michalovce sa naladili víťazne, keď v posledných dvoch prípadoch doviedli svoj zápas do úspešného konca – HC Slovan Bratislava (4:2), HC Nové Zámky (4:3sn). Aktuálne tak okupujú 5. miesto so ziskom 40 bodov a skóre 79:71.



HC MONACObet Banská Bystrica figuruje v súčasnosti na 3. priečke so ziskom 47 bodov a skóre 77:62. Po štvorzápasovej sérii výhier neuspeli naposledy na domácom ľade proti Slovanu Bratislava (2:3).