Vážení fanúšikovia slovenského hokeja. Vítam vás pri sledovaní zápasu medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a HC MONACObet Banská Bystrica, ktorý je na programe v rámci 21. kola Tipos extraligy.



HK 32 Liptovský Mikuláš aktuálne figuruje v tabuľke na 10. mieste, keď má doposiaľ na svojom konte 22 bodov so skóre 53:63. Po reprezentačnej prestávke sa síce vrátili s cenným víťazstvom 4:1 proti Košiciam, no už v nasledujúcich stretnutiach podľahli Slovanu Bratislava 1:3 a Michalovciam 1:2 po predĺžení.



HC MONACObet Banská Bystrica vstúpi do duelu v pozícii favorita, keď momentálne okupuje 4. priečku so ziskom 36 bodov a skóre 61:52. Barani sa po prestávke vrátili s triumfom na ľade Popradu 3:2, na čo nedokázali nadviazať už o pár dní vo Zvolene po prehre 4:5 po nájazdoch.