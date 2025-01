Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu dohrávky 29. kola Tipos extraligy medzi Košicami a Liptovským Mikulášom.



HC Košice



Košický líder neprišiel o tento štatút po nečakanej koncoročnej prehre 2:3 s Michalovcami. Druhá Spišská takisto zaváhala proti Žiline. Oceliari nemali vydarený finiš roka 2024, pretože v troch dueloch ani raz nevyhrali. Chuť si tak môžu napraviť pri vstupe do Nového roka.



HK 32 Liptovský Mikuláš



Liptákov osviežil príchod lotyšského trénera Skudru, no tímu postupne dochádza para, aj keď na Silvestra išiel spokojný, keďže doma porazil Poprad 4:1. Zo spodu však prichádza tlak od Nových Zámkov, ktorý bude citeľný pravdepodobne až do marcového záveru základnej časti. Liptáci začínajú rok 2025 na ľade najťažšieho protivníka, ale môže to dopadnúť akokoľvek