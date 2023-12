ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Ingema Michalovce dnes, Tipos extraliga LIVE (24. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 24.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Ingema Michalovce. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen je v tabuľke síce stále tretí, ale strata na druhú Spišskú Novú Ves sa natiahla už na deväť bodov. V utorok Rytieri síce pretrhli šesť zápasovú sériu prehier a zvíťazili v Novým Zámkoch 2:5. V piatok ale neuspeli na ľade Liptovského Mikuláša a prehrali 5:3. Po dvoch tretinách sa HKM ešte ako tak držal na nerozhodnom stave 3:3. V úvode poslednej tretiny, ale inkasoval dva zlepené góly a ďalšia prehra bola na svete. Nuž dnes pred Zvolenom stojí ďalší rozbehnutý súper – Michalovce. Tie sú určite namaškrtené piatkovou výhrou 10:1 nad Slovanom, ale pozor, rovnako prišli do Zvolena aj v druhom kole, po výhre 8:2 na Slovane a následne vo Zvolene prehrali vtedy 4:1.



Michalovce prichádzajú do Zvolena ako rozbehnutý vlak, ktorý nevie nik zastaviť. Líšky po reprezentačnej prestávke predposlední. Teraz po šiestich kolách a zisku 18 bodov v rade sú na štvrtom mieste len dva body práve za Zvolenom. Celkom by ma zo športového hľadiska zaujímalo, čo sa dialo na Michalovskom teambuildingu, po ktorom hrajú Michalovce doslova ako vymenené. Možno by aj Zvolen teraz potreboval taký teambuilding. Otázka teda pred dnešným duelom znie: "Dokážu Rytieri zastaviť rozbehnutý Michalovský vlak?" Dozvieme sa po 17. hodine.