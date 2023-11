ONLINE: HK Poprad - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipos extraliga LIVE (22. kolo)

Poprad aj Spišskú Novú Ves čaká derby súboj, do ktorého pôjdu oba celky pozitívne naladené. Popradskí hokejisti sa dostali do kvalitnej formy, keďže z posledných piatich zápasov vyhrali hneď v štyroch, pričom minulý týždeň si pripísali skalpy Slovana (5:2) aj Zvolena (5:1). Dá sa teda povedať, že nová metla v podaní amerického trénera Todda Bjorkstranda dobre metie. Z tabuľkového pohľadu patrí Popradu 7. priečka so ziskom 29 bodov, najproduktívnejším hráčom tímu je útočník Ryan Dmowski.



Spišská Nová Ves zažíva úspešnú prvú polovicu sezóny, celku zo Spiša patrí 2. miesto tabuľky so ziskom 44 bodov a len trojbodovou stratou na vedúce Košice. Až 32 zo 44 bodov získali Wojnarovci na domácom ľade, kde sú zatiaľ neporazení, v Poprade by radi ukončili sériu troch vonkajších prehier v rade. Útočník Spišiakov Olivier Archambault je s 30 kanadskými bodmi najproduktívnejším hráčom doterajšieho priebehu súťaže.



Prvý vzájomný zápas v tomto ročníku vyšiel lepšie Spišskej Novej Vsi, ktorá doma zvíťazila výsledkom 3:2.