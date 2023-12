ONLINE: HC 19 Humenné - HKM Zvolen dnes, Tipos extraliga LIVE (26. kolo)

Vážení diváci, vítame Vás pri online prenose zo zápasu 26. kola Tipos Extraligy medzi tímami HC 19 Humenné a HKM Zvolen.

Humenčania sa ako nováčik súťaže nachádzajú na poslednom mieste tabuľky so ziskom 22 bodov, no treba povedať, že Zemplínčania ukázali viacero slušných výkonov. V domácom prostredí si veria, až 17 zo svojich 22 bodov získali pred vlastnými fanúšikmi, z posledných šiestich domácich vystúpení zvládli zverenci trénera Śtrbu víťazne štyri. V piatok sa Humenné borilo s početnými absenciami, napriek neprítomnosti minimálne piatich členov stabilnej zostavy potrápilo Banskú Bystricu a z jej ľadu si odnieslo bod. Najproduktívnejším hráčom Humenného je Fín Hannu Kuru, ktorý získal 22 kanadských bodov.



Zvolenskí hokejisti sa v posledných dueloch snažia o vymanenie sa z krízy, do ktorej sa dostali na prelome novembra a decembra, keď prehrali 6 zápasov v rade. V piatok sa zverencom trénera Oremusa podarilo naplno zabodovať na ľade Slovana (výhra 4:2), pričom na ľade súperov sú "rytieri" najlepším mužstvom v tomto ročníku – vonku získali už 24 bodov, z dvanástich vonkajších duelov nebodovali len v jednom. Z hľadiska produktivity sa vo Zvolene najviac darí 27-bodovému Petrovi Zuzinovi.



Prvé dva vzájomné zápasy vyšli lepšie Zvolenu, ktorý vyhral v Humennom 5:2 a potom aj doma výsledkom 4:3.