Legendám komplikovalo hru počasie. Motiváciou bolo aj stretnutie pri pive

Ich umeniu nič nechýbalo, no bolo by výraznejšie, ak by zápas nepoznamenal dážď.

"Bolo to skvelé zahrať si popri takýchto hráčoch. Boli tu všetky tie mená, ktoré lákali ľudí na štadión. My sme boli s Mirom Lažom a Rišom Kapušom checking line, teda najmladší," povedal Šatan.

V drese pražskej Sparty sa predstavilo mnoho známych mien, diváci videli hráčov ako Jiří Hrdina, Jaroslav Nedvěd, František Ptáček, Ondřej Kratěna, Jaromír Kverka, Evžen Musil, Richard Žemlička a ďalších.

"Dobré počasie bolo to jediné, čo chýbalo, ale človek si nevyberie. Bola to smola. Inak by to malo takú úroveň, akú by to malo mať. Ale ďakujeme za pozvanie a prídeme opäť, ak nás pozvú," uviedol Hrdina pre TASR.

Bývalý úspešný československý reprezentant a víťaz troch Stanleyho pohárov sa po zápase ponáhľal do VIP priestorov, tešil sa na debatu so slovenskými hráčmi: "My sa často nestretávame, takže sa tešíme, že si pri pive pokecáme."