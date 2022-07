Boston po rýchlom vypadnutí prepustil trénera. Teraz si našiel náhradu

BOSTON. Jim Montgomery sa stal novým trénerom hokejového klubu NHL Boston Bruins.

Päťdesiatdvaročný Kanaďan bol od roku 2020 asistentom v St. Louis Blues, predtým viedol Dallas Stars. Informáciu priniesol web tsn.ca.

Montgomery vymenil na lavičke "medveďov" Brucea Cassidyho, ktorého klub prepustil po vypadnutí v prvom kole play off s Carolinou Hurricanes. Cassidy postúpil s Bruins do play off vo všetkých šiestich sezónach a už si v profilige našiel nové pôsobisko, keď povedie Vegas Golden Knights.