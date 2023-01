Objavia nových Regendov či Kelemenov? Slováci vyzvú Nemcov s veľmi mladým tímom

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia mužov vstúpi do kalendárneho roka 2023 domácimi prípravnými zápasmi proti výberu Nemecka.

Doteraz hral Funtek vo Fínsku v juniorskom družstve Imatran Ketterä. Na nedávnych MS v hokeji do 20 rokov 2023 patril k oporám slovenského tímu a vyhlásili ho za jedného z troch najlepších Slovákov na turnaji.

"Pri voľbe dejiska sa snažíme prihliadať aj na to, aby mali fanúšikovia zo všetkých kútov Slovenska možnosť vidieť reprezentáciu vo svojom regióne.

"Bude to jedno z najmladších mužstiev, aké sme kedy postavili. Viedla nás naša vlastná filozofia, na základe ktorej chceme pravidelne do mužskej reprezentácie zapracovávať mladých hráčov a objavovať nových Regendov či Kelemenov, teda hokejistov, ktorí si vybojovali pozvánku do národného tímu, presadili sa v ňom a výrazne sa posunuli vo svojich klubových kariérach.

V nominácii je viacero mladých mien, ktoré dostanú šancu presvedčiť trénerov. Verím, že budeme hrať atraktívny hokej,“ dodal Miroslav Šatan podľa HockeySlovakia.sk.