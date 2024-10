Odvolanie Bokroša dodalo Trenčínu impluz. Boli maximálne bojovní, znie pochvala z Nitry

"Na tomto pracujeme od začiatku sezóny. Teraz chalani plnili to, čo sme chceli. Hrali obetavo, pomáhali sme si jeden druhému, ´Gus´ nám dal šancu a tím mu pomohol. Toto je prvý krok, do polnoci trvá víťazstvo a uvidíme, čo príde zajtra" uviedol Pavol Mihálik, ktorý v oficiálnom zápise figuroval ako hlavný tréner.

Spolu s Ivanom Fenešom a Petrom Kosom dočasne prebral povinnosti na striedačke. Budúcnosť na trenčianskej striedačke je zatiaľ otázna.

"To nie je na mne, sme tu na to, aby sme chlapcom pomohli. Pracujeme deň po dni a uvidíme. Dnes sme tu, čo bude zajtra to už nie je na nás," dodal Mihálik k situácii na trénerskom poste.

Nitrania ťahajú negatívnu sériu na vlastnom ľade, prehrali už štvrtý duel za sebou. "Hráči určite veľmi chcú, to sa im nedá uprieť. Potrebujeme dostať pokoj na hokejky, robiť trochu lepšie rozhodnutia. Hráči dávajú zo seba maximum. Trenčín odvolal trénera a vždy mužstvo dostane nový impulz.

Bolo vidieť, že do toho dávajú všetko, boli maximálne bojovní, dohrávali súboje a hrali jednoduchý hokej. V niektorých momentoch bol Trenčín v tom zanietení nad nami. To bol aj dôvod toho, prečo sme sa nepresadili," povedal domáci kouč Andrej Kmeč.