Základná časť Tipos Extraligy uzatvorila svoje brány a otvorila tie pre play-off. Prvá šestica tímov postúpila do štvrťfinále priamo a o posledné dve miesta zabojujú štyri mužstvá: Zvolen, Nitra, Trenčín a Liptovský Mikuláš. Posledné 50. kolo bolo veľmi napínavé a rozlúštilo hádanku, v ktorej sa rozhodlo, že v osemfinále si zahrá HK Nitra proti HK DUKLA Trenčín. Za favorita sa považujú corgoni, ktorí v doterajšom priebehu sezóny porazili Duklu päťkrát zo šiestich stretnutí.



HK Nitra: Nitrančania sa pred posledným kolom nachádzali na postupových priečkach do štvrťfinále, ale keďže prehrali s Banskou Bystricou 3:5, ktorá taktiež bojovala o postup, tak klesli na ôsme miesto. Ani ich forma nie je príliš oslnivá pred osemfinále. Ťahajú negatívnu šnúru troch prehier po sebe. Nitra sa bude spoliehať najmä na svoje ofenzívne esá, ktorými sú Samuel Buček, Brent Gates, Robby Jackson či Sahir Gill, pretože po základnej časti patrili k najproduktívnejším hráčom.



HK DUKLA Trenčín: Trenčania boli s postupovými šancami do TOP6 na tom horšie, ale nádej zomierala posledná. Posledný zápas odohrali na ľade Košíc a podarilo sa im zvíťaziť 3:2, ale ani to im žiaľ nestačilo. Vojaci majú naopak skvelú formu, vyhrali posledných päť zápasov a do bojov s Nitrou pôjdu namotivovaní. Určite môžeme očakávať vyrovnanú partiu. V Dukle je najproduktívnejším hráčom Švéd Tor Immo, ktorý získal 40 bodov, o bod menej má Scott Conway.



Vzájomné zápasy v sezóne 2023/2024:



Nitra 6:3 Trenčín



Trenčín 1:4 Nitra



Nitra 6:0 Trenčín



Trenčín 3:5 Nitra



Nitra 4:1 Trenčín



Trenčín 6:5sn Nitra