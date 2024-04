Pod chladnou hlavou im bije horúce srdce. Nitra nutí Spišiakov hrať hokej, aký nechcú

Rozhodla bojovnosť, vynikajúci Kašík a nitrianske srdce

"Bolo to nádherné divadlo v skvelej atmosfére a so šťastným koncom pre nás. Opäť rozhodla prvá tretina, v ktorej sme získali trojgólový náskok. Potom sme to udržiavali, no Spišská ukázala svoju nebezpečnosť.

Hlavne v závere druhej tretiny nás točili a boli sme veľmi radi, že sme obstáli tretinu bez inkasovaného gólu. Rozhodla bojovnosť, vynikajúci Kašík a nitrianske srdce," uviedol po treťom zápase série Dušan Milo, asistent trénera "corgoňov" Antonína Stavjaňu.