Nepodarilo sa to ani slávnemu Edmontonu s Gretzkým. Tampa s Černákom po tom túži

TAMPA. Desať hokejistov narodených na Slovensko počas kariéry zdvihlo nad hlavu slávny Stanleyho pohár, ale len jeden si tento výnimočný moment užil trikrát. Po najbližšej sezóne NHL sa však táto štatistika môže zmeniť. Na útočníka Mariána Hossa, ktorý to so Chicagom dokázal v rokoch 2010, 2013 a 2015, sa môže dotiahnuť obranca Erik Černák. A môže sa mu to podariť tretíkrát v neprerušenej sérii. Na prahu sezóny 2021/2022 to vyzerá tak, že je opäť pevnou súčasťou defenzívy herne najkvalitnejšej a zároveň najlepšie fungujúcej organizácie v zámorskej profilige.

Hetrik dosiahli naposledy Islanders Dvadsaťštyriročný košický rodák sa podľa predpokladov ocitol v 23-člennej zostave The Bolts, ktorá vykorčuľuje na ľad v utorkovom úvodnom súboji novej sezóny proti Pittsburghu. Černák nastúpi v druhom obrannom páre spoločne s Ryanom McDonaghom, prvý by mali tvoriť Švéd Victor Hedman a Čech Jan Rutta.

Súčasťou štartu novej sezóny bude aj malá slávnosť, počas ktorej vyvesia pod strechu Amalie Areny banner s nápisom "Šampióni ročníka 2020/2021." Ocitne sa napravo od toho s nápisom "Šampióni 2019/2020". Pri tak často opakovanom slove majstrovský sa logicky natíska otázka, či sa to hokejistom Tampy Bay môže podariť aj do tretice.

Zatiaľ naposledy sa zo Stanleyho pohára minimálne trikrát v rade tešili hráči New York Islanders v úvode 80-tych rokov minulého storočia Islanders vtedy získali vzácnu trofej dokonca v štyroch sezónach za sebou. Cooper: Poďme na to "Mali sme to tu už vlani, takže vlastne nič nové. Rovnako sa nás pýtali, či zopakujeme celkové víťazstvo a my sme to dokázali. Teraz počúvame reči o hetriku a nevyhýbame sa tomu. Máme dostatočne skúsenú a koncentrovanú skupinu hráčov, ktorí presne vedia, čo majú robiť. Naši lídri vám potvrdia, že sú rovnako hladní po úspechu ako predtým. Poďme teda na to," povedal tréner Jon Cooper po poslednom predsezónnom tréningu.

Práve aktuálne predĺženie spolupráce s Cooperom do konca sezóny 2024/2025 je jasný signál, že na Floride mieria za ďalšími veľkými výzvami "Nepochybujem o tom, že práve Coop je ten najlepší človek pre túto prácu. Je to skvelý tréner, ale aj líder, hovorca a ambasádor pre našu organizáciu. Sme šťastní, že ho máme ako hlavného trénera a veľmi sa teším na pokračovanie nášho partnerstva," vyhlásil generálny manažér Tampy Bay Julien BriseBois.

Môžu sa zaradiť k Lakers či Yankees Kapitán Steven Stamkos tvrdí, že ak by sa jeho tímu aj po tretí raz za tri roky podarilo zdvihnúť nad hlavu hokejový grál, zaradil by sa k slávnym športovým dynastiám v rámci severoamerických športov. Už spomenutí NY Islanders to dokázali v rokoch 1980 - 1983, basketbalisti Los Angeles Lakers 2000 - 2002 a bejzbalisti New York Yankees 1998 - 2000. V prestížnej lige amerického futbalu NFL sa to dosiaľ nikdy nestalo.

"Môže byť azda väčšia výzva ako sa zaradiť k legendárnym tímom Lakers či Yankees? Odpovedať si ani nemusíme," uviedol Stamkos. "Nič nie je ťažšie ako vyhrať Stanleyho pohár a ešte trikrát za sebou. Nepodarilo sa to ani slávnemu Edmontonu, ktorý v 80. rokoch s vyhral päťkrát, ale nie tri razy v sérii," zamyslel sa tréner Cooper. Blízko k hetriku bol Pittsburgh Tampa Bay nastúpi v úvode proti mužstvu, ktoré zatiaľ ako posledné čelilo výzve troch za sebou idúcich titulov. Pittsburgh Penguins s kapitánom Sidneym Crosbym získali Stanley Cup v rokoch 2016 a 2017, ale v ďalšej sezóne sa ich púť skončila v 2. kole Východnej konferencie na hokejkách hráčov Washingtonu.

"Je náročné vyhrať jeden Stanley Cup, nieto ešte dva za sebou. Ak však máte v tíme dostatočnú kvalitu aj skúsenosti a najmä veríte vo vlastné sily, všetko je možné. Tak nejako sme to my vnímali, keď sme išli za obhajobou a podobné to musí byť aj v Tampe," zamyslel sa tréner Penguins Mike Sullivan. Lídri majú dlhodobé zmluvy Veľkou výhodou Tampy Bay oproti súperom sú dlhodobé zmluvy pre tímových lídrov. Ruský brankár Andrej Vasilevskij a jeho krajan z útoku Nikita Kučerov majú kontrakty do roku 2027, najlepší center Brayden Point sa tímu upísal dokonca do roku 2030, najlepší obranca Victor Hedman by mal v Tampe Bay zotrvať do roku 2025 a kapitán Steven Stamkos do roku 2024.