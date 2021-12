Nákaza sa zrejme šíri aj na ľade. NHL rozmýšľa, čo ďalej

Troch hráčov na protokole má aj Vancouver, ktorý hral pár dní dozadu s Carolinou. Tá hrala aj proti Edmontonu, kde bol z hry vyradený útočník McLeod a aj tréner Dave Tippett.

Podľa niektorých zdrojov boli pozitívne prípady zaznamenané aj v Nashville Predators.

Aby toho nebolo málo, hviezda NY Islanders Mathew Barzal a obranca Colorado Avalanche Devon Toews sú tiež mimo hry.

Navyše, dvaja hráči museli dokonca predčasne odísť v priebehu zápasov, keďže výsledky dorazili počas hry.

Tucker Poolman z Vancouveru stihol odohrať viac ako päť minút a Morgan Frost za Philadelphiu odohral minútu a dvanásť sekúnd pred tým, ako bol nútený klzisko opustiť.

Hlavné boli dve otázky

NHL a hráčska exekutíva NHLPA mali v utorok stretnutie, kde o tomto riziku diskutovali.

Hlavné boli dve otázky. Malo by byť viac zápasov odložených? A ako toto ohrozí účasť NHL na Olympiáde v Pekingu?

Zastaviť sezónu je posledné možné riešenie a zatiaľ sa k nemu neschyľuje. Spravia všetko pre to, aby k tomu vôbec nedošlo.

Viac pravdepodobné je, že sa sprísnia pravidlá. Nosenie rúšok, pobyt doma/v hoteli, žiadne reštaurácie, divadlá, párty, testovanie každý deň namiesto každých troch dní.

Komplikovaná situácia spôsobuje aj to, že hráči, ktorí sú pozitívne testovaní pri vonkajšom zápase tímu, tam musia ostať. Dvaja hráči Caroliny a člen realizačného tímu sú vo Vancouveri, štyria v Minnesote.

Súkromný let pre nakazených

Klub Carolina Hurricanes sa pokúša vybaviť súkromný let, ktorý by hráčov dostal naspäť domov. Ak sa to nepodarí, ovplyvní to aj to, kde títo ľudia strávia vianočné sviatky.

Riziko, že hráči z NHL sa nezúčastnia olympiády, je každým dňom väčšie. Podľa čínskych nariadení by každý pozitívne testovaný v krajine musel stráviť tri až päť týždňov v karanténe. V tejto chvíli stojí rozhodnutie zúčastniť sa na samotných hráčoch.

Niektorí už vyjadrili svoje obavy. "Mám štyri deti vo veku do tri a pol roka," hovorí kanadský obranca Alex Pietrangelo. "Byť tam zatvorený na päť týždňov je veľmi dlhý čas preč od mojej rodiny."

NHL má možnosť zrušiť svoju účasť na zimných hrách do 10. januára.