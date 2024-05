Adama Sýkoru povolali do NHL po prvýkrát v kariére

NEW YORK. Adam Sýkora bol po prvýkrát v kariére povolaný do prvého tímu New Yorku Rangers z NHL. Stalo sa tak v sobotu.

Vedenie klubu takýmto spôsobom reaguje na vypadnutie farmárskeho tímu Hartford Wolf Pack z play-off AHL. V semifinále konferencie prehrali 0:3 na zápasy s Hershey Bears.

"Jazdci" povolali okrem Sýkoru ďalších dvanástich hráčov. Sú nimi Alex Belzile Brett Berard, Anton Blidh, Ben Harpur, Dylan Garand, Jake Leschyshyn, Connor Mackey, Victor Mancini, Brennan Othmann, Tyler Pitlick, Matthew Robertson a Brandon Scanlin.