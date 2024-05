VIDEO: Dallas vyrovnal sériu. Jeho brankár sa posunul v historických rebríčkoch

NHL - finále Západnej konferencie - 2. zápas

V bránke Dallasu pochytal 28 striel Jake Oettinger. Pre tím vychytal už 22. výhru, čím sa posunul na druhú pozíciu v histórii klubu za Eda Belfoura.

"Ak by nás v prvej tretine tak skvelo nepodržal, dostali by sme sa do veľkých problémov a neviem, či by sme sa z nich vyhrabali," chválil brankára tréner Stars Pete DeBoer.

Skončila sa séria Leona Draisaitla, nemecký útočník prvýkrát v tohtoročnej vyraďovacej časti vyšiel bodovo naprázdno. Center Oilers a líder produktivity v play-off ťahal 13-zápasovú bodovú šnúru.