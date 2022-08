Ovečkin a ďalší Rusi sú najlepšími krídelníkmi v NHL, tvrdia analytici

"Jeho výdrž a spôsob akým hrá. To, ako udržiava svoje telo v kondícii rok čo rok. A druhá vec je srdce, ktoré v ňom bije a poháňa ho robiť to, čo robí večer za večerom. Kombinácia týchto vecí ho robí skvelým," uviedol.

NEW YORK. Producenti a analytici NHL Network zverejnili ich zoznam dvadsiatich najlepších krídelníkov v NHL.

"Do svojej hry prináša veľa emócií a vášne. Z pohľadu jeho zručností a prispenia k úspechu je jeden z najinteligentnejších hráčov súčasnosti," povedal Grimson.

Na druhom mieste skončil Nikita Kučerov. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára a jeden z najlepších hráčov v play off v posledných rokoch. V roku 2019 bol najužitočnejší hráč ligy, mal 128 bodov v 82 zápasoch.

"Vec, ktorá ho oddeľuje od zvyšku je to, ako sleduje puk. Ak mu zoberiete puk, nedá vám pokoj. Bude bojovať a spraví všetko preto, aby ho získal späť."

"Ja by som ho dal na prvé miesto," povedal o ňom Mike Rupp z NHL Network.

Tretím Rusom je Kirill Kaprizov. Krídelník Minnesoty a najlepší nováčik sezóny 2020/21 bol v uplynulom ročníku so ziskom 108 bodov piaty najproduktívnejší hráč NHL. Štatistiky Wild viedol v takmer každej kategórii.

Práve druhý spomínaný mal v minulom ročníku 115 bodov, najviac spomedzi krídelníkov spolu s Johnnym Gaudreauom, ktorý je v rebríčku siedmy.

Do najlepšej dvadsiatky krídel v NHL sa dostali aj dvaja hráči Colorada Avalanche, ktoré vyhralo Stanleyho pohár. Šiesty skončil Fín Mikko Rantanen a osemnásty švédsky kapitán "lavín" Gabriel Landeskog.

Zaujímavosťou je aj to, že až štyria hráči v rebríčku zmenili po uplynulej sezóne klub - Huberdeau (5. pozícia) bol vymenený z Floridy do Calgary, Gaudreau (7.) nepodpísal s Calgary, ale s Columbusom, Tkachuk (12.) putoval z Calgary na Floridu a DeBrincata (17.) vymenili z Chicaga do Ottawy.