Florida prehrala v predĺžení play-off po ôsmich rokoch, Kakko bol iba na tribúne

Rozhodujúci presný zásah zaznamenal Barclay Goodrow, ktorý dal v tejto sezóne iba štyri góly v 80 zápasoch základnej časti, no v dvanástich dueloch play-off má už na konte štyri, z toho dva víťazné.

"Panteri" podľahli v noci na sobotu v druhom stretnutí finále Východnej konferencie na ľade New Yorku Rangers (1:2 pp) a v sérii je stav 1:1.

NEW YORK. Hokejisti Floridy Panthers prehrali v predĺžení v play-off NHL prvýkrát od šiesteho zápasu prvého kola vyraďovacej časti v roku 2016.

Rangers majú v prebiehajúcej sezóne s Rempem v zostave bilanciu 21-3-1. Mužstvo z Floridy dokázalo doma uspieť v jednom z dvoch duelov.

"Víťaza Prezidentskej trofeje by ste nemali zdolať v dvoch zápasoch za sebou. My sme ich doviedli až do predĺženia, čo sa mi páčilo. Obaja brankári boli naozaj dobrí a duel bol vzrušujúci," uviedol tréner Floridy Paul Maurice.

