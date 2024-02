Nedělní program NHL nabídne utkání mezi New Jersey a Tampou Bay. Oba celky v sobotu dokázaly zvítězit – Devils porazili doma Montreal a Lightning vyhráli na ledě New Yorku Islanders. Oba týmy těmito výhrami napravily svá zaváhání z předchozích duelů, když New Jersey prohrálo poslední dva zápasy a Tampa dokonce padla třikrát v řadě.



Bude se jednat už o třetí vzájemný duel. V lednu Tampa vyhrála oba domácí zápasy, když napřed v polovině měsíce zvítězila 4:3 a následně na konci ledna přestřílela New Jersey 6:3.



Lepší výchozí pozici před třetím vzájemným zápasem mají Blesky. Těm patří osmé místo ve Východní konferenci s pětibodovým náskokem na deváté New Jersey, které nutně potřebuje nějakou delší vítěznou šňůru, aby začalo stahovat ztrátu na postup do play-off.