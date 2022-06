K triumfu Colorada pomohol aj jeden Slovák. Pomohol objaviť Makara

BRATISLAVA. Po šiestich sezónach v hokejovom klube Colorado Avalanche sa dočkal úspechu bývalý slovenský hokejista Miroslav Zálešák. Štyridsaťdvaročný Skaličan pracuje pre denverskú organizáciu ako európsky skaut od ročníka 2016/2017 a podieľal sa aj na draftovaní aktuálne 23-ročného obrancu Calea Makara, ktorý sa stal najužitočnejším hráčom tohtoročného play-off. Mladý Kanaďan bol jedným z ťahúňov "lavíny" na ceste za tretím Stanleyho pohárom v klubovej histórii, prvým po 21 rokoch. Vyzdvihol Makara

"Mal som šancu vidieť naživo prvé dva zápasy v Denveri, kde sme mali skautské mítingy. Podarilo sa nám v nich zvíťaziť, ale vedeli sme, že to nebude jednoduché. Predsa len, Tampa má vynikajúci tím a bola úradujúci dvojnásobný šampión. Vedeli sme, že to bude dlhšia séria. Chvalabohu, dopadlo to dobre pre nás.

Myslím si, že tie zápasy sa mohli nakloniť na obe strany. Na zisk Stanley Cupu potrebujete aj trošku šťastia. Som rád, že to vyšlo," zhodnotil Zálešák finálovú sériu proti Tampe Bay Lightning vo videu na webe TA3. Bronzový medailista z MS juniorov 1999 vyzdvihol z denverského mužstva práve Makara. "Myslím si, že každý hráč dal zo seba úplné maximum. Mohli ste vidieť na oboch tímoch, že vo finále sa ide na 110 percent. Keby som mal vyzdvihnúť jedného hráča, bol by to Cale Makar. Je to úžasný obranca, získal Norrisovu trofej aj Conn Smythe Trophy. Je radosť sledovať, čo v tomto veku predvádza na ľade. Mal som možnosť s ním stráviť čas na ľade, keď bol mladší. Je to skromný a úžasný chalan, veľmi som mu to prial."

Makara draftovalo Colorado v roku 2017 zo štvrtého miesta a zásluhu mal na tom aj Zálešák, ktorý už vtedy pracoval ako skaut v klube. "Mali sme jednu z najhorších sezón a v draftovej lotérii sme skončili štvrtí. Mali sme to šťastie a vzali sme Calea. Nikdy však neviete, kedy tí 17-roční chalani po drafte vystrelia, či vo veku 20 alebo 21 rokov. Cale vystrelil neskutočne a podľa mňa je to momentálne najlepší obranca na svete," povedal účastník 12 zápasov v NHL v drese San Jose Sharks o treťom najproduktívnejšom hráčovi ostatného play-off. Chváli Sakica Slovenský majster z roku 2011 s HC Košice sa pravidelne stretáva aj s trénerom Colorada Jaredom Bednarom.