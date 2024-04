Do NHL mieri ďalší nedraftovaný mladík. Hovorka sa upísal Floride

SUNRISE. Klub NHL Florida Panthers rozšíri rady o nedraftovaného Európana. Oficiálne to oznámil v stredu.

Mimo Česka ešte nikdy nehral a až do sezóny 2023/24 sa mu vyhýbali aj reprezentačné pozvánky do mužských či juniorských výberov. Faktom je, že v najvyššej českej súťaži strávil len dve sezóny, no počas tých stihol presvedčiť o svojich kvalitách.