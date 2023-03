Slovanu hrozí dvanásť rokov starý scenár. Pardavý: V kabíne sa nedeje nič, nejde nám to

Východniari majú na dosah jednu z najväčších senzácií v histórii play off, vedia, že sú blízko, ale zároveň ešte veľmi ďaleko.

Zdolali Slovan Bratislava 3:1, rovnakým skóre vedú aj v sérii proti obhajcovi titulu a do hlavného mesta pocestujú s mečbalom.

Hokejisti Michaloviec píšu zatiaľ najzaujímavejší príbeh play off Tipos extraligy. V stredu odohrali deviaty zápas v priebehu pätnástich dní.

Dvoma gólmi na začiatku tretej tretiny otočili skóre a výhru pečatili do prázdnej bránky pri súperovej hre bez brankára.

Zopakoval, čo sú najväčšie devízy jeho mužstva v play off: "Výborná partia a odhodlanie. Užívame si každý spoločný deň. Chalani si doprajú, pomáhajú si, vrhajú sa do striel."

Brankár Škorvánek vytiahol viacero výnimočných zákrokov, napríklad za stavu 2:1, keď sa puk po Takáčovom zakončení už kĺzal do bránky, no michalovský brankár akoby to cítil.