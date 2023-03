Tréner Michaloviec bol prekvapený, Pardavý hovoril o najťažšej prehre v živote

Bolo zrejmé, že o šiesty zápas bude na východe obrovský divácky záujem. Zacítili to aj špekulanti. Dve vstupenky na súboj bol na inzertnom portáli v ponuke aj za 130 eur.

Brankár Michaloviec zlikvidoval všetkých 39 streleckých pokusov súpera a zatiaľ je najväčšou osobnosťou tímu v play off.

"Slovan to mal ťažké. Viem, aké je hrať pod tlakom. My sme mohli hrať uvoľnene, po postupe cez Trenčín sme sa tešili, že sa sezóna pre nás ešte neskončila. V semifinále nás čaká derby proti Košiciam, my už hráme nadplán a verím, že sa pobijeme o postup," dodal.