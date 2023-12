Slovan dostal na východe tvrdé k.o. Obrovská hanba, hodnotila legenda klubu

Za aplauzu divákov predviedol niekoľko oslavných gest. Užíval si to a určite ho v tej chvíli vôbec netrápilo, že spolu s Werekom dostali trest do konca zápasu.

MICHALOVCE. Do konca zápasu chýbalo zopár sekúnd, o víťazovi bolo rozhodnuté. Napriek tomu sa do seba pustili Kanaďania Mitchell Heard a Ethan Werek.

"Človek môže prehrať, ale to akým spôsobom sme prehrali, to je katastrofa. Nemám viac čo k tomu dodať," vravel vtedajší kouč Slovana Štefan Mikeš.

"Je to jedna z najťažších prehier mojej kariéry. Nepamätám si, kedy som naposledy dostal desinu. Muselo to byť dávno," doplnil 32-ročný útočník.

"Je to hanba. Proste to vybuchlo. Už dlhšiu dobu nehráme dobre. Či už prehráme 1:2 alebo 1:10... proste nám to nejde a treba s tým niečo robiť," povedal v priestoroch mixzóny kapitán Miroslav Preisinger.

"Často sa nám stáva, že prehrávame, dostane sa do zápasu a hneď na to si to opäť pokazíme. Nemám slov. Aj v druhej tretine bola situácia, že mali domáci šancu a následne sa im štyrikrát odrazil puk späť na hokejky. Nám sa neodrazilo nič a takto to dopadlo," uviedol Preisinger.

Domáci tréner Peter Kúdelka však označil za kľúčový iný moment.