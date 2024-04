Rozviazali sa im ruky aj nohy, hrali srdcom, vravel asistent. Koniec sa zatiaľ odkladá

MICHALOVCE. „Dnes sme zaslúžene vyhrali a musím povedať, že sme v sérii s Nitrou prvýkrát hrali cez emóciu a srdce. Chalanom sa rozviazali ruky, nohy. Musíme pokračovať v tejto emócii a uvidíme, čo prinesie ďalší zápas,“ označil michalovský asistent trénera Marek Kolba to najdôležitejšie, čo rozhodlo, že druhý tím základnej časti odvrátil domácim víťazstvom 5:2 prvý semifinálový mečbal Nitry a stále je v hre o finálovú účasť. Na Michalovčanoch bolo od úvodu zápasu vidieť, že idú za víťazstvom. V polovici prvej tretiny sa presadil Michal Kabáč, ktorý pred bránkou hostí tečoval strieľanú prihrávku kanadského útočníka Maxa Newtona a prvýkrát poslal Michalovce do vedenia.

Potom zaúradoval nitriansky útočník Filip Bajtek, ktorý sa v závere prvej tretiny v súboji pri mantineli nechal faulovať tak dobre, že americký útočník Josh Wilkins dostal dva dvojminútové tresty.

Bajtek napokon už v úvode druhej tretiny v pol minútku pred koncom dlhej presilovky aj vyrovnal. V polovici druhej tretiny využili presilovku aj Michalovce a kapitán Daugavinš opäť priklonil výsledok na stranu domácich, ale proti bol znova Bajtek, ktorý po necelých piatich minútach pred michalovskou bránkou perfektne tečoval strelu Mateja Baču.

Rovnovážny stav trval len niečo vyše dvoch minút, keď sa len k druhému gólu v sezóne dostal michalovský obranca Miroslav Macejko, ktorý po skrumáži zblízka strelil víťazný gól. „Tu sme to mali lepšie zvládnuť a to momentum po druhom vyrovnaní využiť a udržať na našej strane. Dostali sme tretí gól a už sme do konca zápasu ťahali za kratší koniec,“ povzdychol si po zápase Bajtek. Nitra sa napokon odhodlala tri minúty pred koncom tretej tretiny k power play, ale jej prázdnu bránku najprv poldruha minúty pred treťou sirénou z vlastnej obrannej tretiny trafil opäť michalovský kapitán Daugavinš a napokon ešte raz minútu pred koncom aj Marek Valach, ktorý uzavrel skóre zápasu.

Byť čo i len jeden deň naviac spolu „Bol to dnes predovšetkým bojovný hokej. Dnes sme do toho dali celé mužstvo najmä to srdce, môžeme byť na seba hrdí za tímový výkon, za blokovanie striel, za návraty do obrany. Každý z nás dnes robil rozhodnutia pre to, aby sme zvíťazili. Zlepšila sa aj disciplína, nemali sme žiadne hlúpe fauly,“ menoval veci, ktoré prispeli k dôležitému víťazstvu autor úvodného gólu zápasu Kabáč. Michalovce podľa neho podali minimálne najbojovnejší a najviac tímový výkon v semifinále. „Pred zápasom sme si povedali, že bojujeme za každý jeden deň, ktorý môžeme byť ešte spolu. Sme tu výborná partia a to bola asi najväčšia motivácia, aby sme toho spolu ešte mohli o ďalší deň viac zažiť. Stále sme sa hecovali,“ opísal Kabáč predzápasovú náladu v michalovskej šatni, ktorého slová potvrdil aj Juraj Valach:

„Bolo to dnes veľkom množstve vnútorných emócií a o tom, aký sme perfektný kolektív. Dali sme do toho všetko, nielen na ľade, ale aj na striedačke, v kabíne. Sme neskutočná partia a všetci vieme, načo sme tu a o čo hráme.“ Zle nastavené nitrianske hlavy „Nenastúpili sme mentálne dobre do zápasu. Možno sme si mysleli, že to bude ľahšie, že nám to pôjde lepšie, keďže Michalovce boli pod tlakom. Ale začali veľmi aktívne, dohrávali nás a možno nás to prekvapilo a mali sme s tým problém,“ naznačil dvojgólový Filip Bajtek prečo Nitrania nenadviazali na predchádzajúce výkony v semifinálovej sérii. VIDEO: Highlighty zápasu Michalovce - Nitra

Podľa Miloša Bubelu najväčším problémom bolo, že na rozdiel od predchádzajúcich víťazných zápasov nehrali Nitrania šesťdesiat minút tak ako majú hrať. „Posledný krok je vždy najťažší a dnes sme to nezvládli. Michalovce išli do toho so všetkým, nevzdávali sa a my sme neboli schopní to dotiahnuť a otočiť na svoju stranu,“ dodal.

Na svojich zverencov v pozápasovom hodnotení nadviazal aj tréner Antonín Stavjaňa: „Nechali sme domácich vyhrať. Za stavu 2:2 sa dostali k rozdielovému gólu, čo bolo rozhodujúce. A dnešný zápas nás stál aj slabší vstup do zápasu. V play off rozhodujú maličkosti, dnes sme tam nejaké chyby určite urobili a tak sa v sobotu uvidíme v Nitre.“ Vráti sa séria na Zemplín? Druhý semifinálový mečbal budú mať Nitrania v sobotu na svojom domácom ľade. „Už je to o tom, kto sa lepšie pripraví, kto viac chce. Musíme od tých najmenších detailov robiť všetko na sto percent a keď to každý z nás na ľade dá na sto percent, tak verím, že budeme úspešní,“ verí Bajtek. Podľa trénera Stavjaňu je to pred šiestym zápasom jednoduché: „Nemám rád obkecávačky o tom, čo by bolo keby. Stav série je 3:2, hráme doma a každý si uvedomujeme, že v tento moment sme ešte vo výhode, a keď ju nevyužijeme, budú vo výhode Michalovce.“

Michalovčania chcú podľa asistenta Kolbu emóciu z víťazného domáceho zápasu preniesť aj do šiesteho zápasu v sobotu v Nitre a veria, že ešte vrátia sériu na Zemplín do rozhodujúceho siedmeho zápasu. Aj Kabáč, zatiaľ so štyrmi gólmi najlepší michalovský strelec v sérii, verí, že ich prvé domáce víťazstvo v semifinále dobre nakopne. „Ale aj sobotňajší zápas v Nitre začne znova od nula nula. Musíme ostať pokorní, v hlavách sa nastaviť, aby sme hrali to, čo máme hrať.“ Pavúk play-off Tipos extraligy