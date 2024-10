Je to remake prípadu Fedotov. Sami sme si strelili do nohy, píšu Rusi o úteku Krištofa z KHL

Reprezentačného brankára nechceli pustiť do Ameriky, hoci mal platný kontrakt s Philadelphiou. Miesto toho chytal CSKA. IIHF potrestala klub aj Ruský hokejový zväz. KHL sa však v reakcii na to vyčlenila z IIHF.

„Je to remake situácie s Fedotovom,“ píše o odchode Krištofa do švajčiarskeho Langnau championat.ru.

Je to dôsledok toho, že KHL ako liga vystúpila z Ruského hokejového zväzu. Stala sa samostatnou súťažou mimo štruktúr Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). Liga tak nie je povinná dodržiavať pravidlá, ktoré v rámci IIHF platia. Lenže to isté platí aj o hráčoch.

KHL teraz čelí tvrdej realite. Krištof ukázal cestu, ktorou by mohli smerovať ďalší hráči. Kluby sú v neistote. Aj oni môžu zo dňa na deň prísť o hokejistov, ktorí sú nespokojní alebo im meškajú výplaty. Rovnako môžu odísť.

„Aj v prípade Ivana Fedotova a CSKA mala IIHF všetky dôvody na to, aby považovala ruskú stranu za vinníka. A teraz sa vlastne stalo to, čoho sa mnohí obávali, keď v CSKA opľuli pravidlá IIHF a začali preto trpieť iné kluby. Teraz sa na mieste Philadelphie ocitlo Soči. Je to príjemné? Sotva,“ uvádza championat.ru.

Budú hokejisti novú situáciu využívať?

Niektoré ruské médiá sa dožadovali reakcie Medzinárodnej hokejovej federácie. Lenže aj prezident IIHF Luc Tardif uviedol, že Krištofov kontrakt s Langnau je v poriadku a jeho transfer odsúhlasil aj Slovenský zväz ľadového hokeja.