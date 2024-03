Vzkriesi ešte kariéru? Seniorský aj juniorský majster sveta sa vracia do NHL

Takýmto prípadom sa v noci z pondelka na utorok stala Carolina. Hurricanes podpísali minimálny kontrakt do konca sezóny s Maxom Comtoisom.

Dvadsaťpäťročný krídelník zatiaľ v profilige nastupoval iba za Anaheim. V NHL odohral 210 stretnutí so ziskom 86 (38+48) bodov. V roku 2018 získal ako reprezentant Kanady titul na MS do 20 rokov, v roku 2021 sa mu to podarilo v seniorskej kategórii.