Smolný moment obrancu Nitry. V zápase ho zasiahli korčuľou, sezóna sa pre neho skončila

Odohral v nej 43 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 7 asistencií, 39 trestných minút a 4 plusové body. Túto bilanciu si už s veľkou pravdepodobnosťou nevylepší.

"Vo včerajšom zápase (proti Zvolenu) dostal zásah korčuľou protihráča do predlaktia. Tá mu spôsobila vážnu tržnú ranu. Po prevoze sanitkou zo štadióna do nemocnice vo Zvolene sa večer presunul do nitrianskej nemocnice.

V Nitre sa v pondelok podrobil operačnému zákroku, počas ktorého mu zošívali prerezané svaly. Podľa informácií od klubového lekára Olivera Džafiča, ktorý ho aj operoval, by mal byť po rekonvalescencii plne schopný pokračovať v kariére.

Pre túto sezónu však s Martinom veľmi počítať nemôžeme. Aj touto cestou mu prajeme skoré uzdravenie a tešíme sa na jeho návrat," uviedol prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.

