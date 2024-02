Nečas vytvoril nový český rekord v NHL, hokejisti Colorada strelili dva góly za 5 sekúnd

NEW YORK. Český hokejista Martin Nečas sa vo svojom 330. zápase v základnej časti dočkal prvého hetriku v NHL.

Dvadsaťpäťročný Nečas sa presadil už po 112 sekundách, predviedol individuálnu akciu, keď získal puk vo vlastnom obrannom pásme, prešiel s ním až do útočného a prekonal Alexandara Georgijeva.

"Veľmi dlho som na to čakal a dúfal som, že ho čoskoro dosiahnem. Mali sme dobrý začiatok do zápasu a vždy je pekné, keď hetrik zavŕšite aj víťazstvom," uviedol podľa nhl.com Nečas a vrátil aj ku všetkých gólovým situáciám: "Prvý skončil v bránke po odraze, ale práve to sa stáva, keď puk namiesto prihrávky vystrelíte.

Pri druhom to bola nádherná prihrávka od Burnsieho. Máme tu veľa skvelých hráčov, ktorí vedia také situácie prečítať. Musím byť vtedy pripravený uvoľniť sa a vystreliť. Pri treťom som zvládol osobný súboj a Teräväinen ma skvele našiel."

Nečas sa stal druhým hráčom Hurricanes s čistým hetrikom v prvej tretine. Najproduktívnejší hráč tímu v minulej sezóne vyrovnal zápis Coryho Stillmana, ktorému sa to podarilo 5. novembra 2007.