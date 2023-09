Mišiaka debut v NHL bolel. Chicago ho poslalo do juniorskej súťaže

CHICAGO. Slovenský hokejový útočník Martin Mišiak strávi ešte aspoň jednu sezónu v juniorskej OHL. Chicago Blackhawks spravili očakávané rozhodnutie.

Prevelili ho do Erie Otters, klubu, ktorý si ho vybral z prvého miesta na drafte do CHL v roku 2023. Do juniorských súťaží odchádzajú z kempu Hawks aj Nick Lardis a Alex Pharand.

Stalo sa tak hneď po Mišiakovom debute v príprave na novú sezónu NHL. V kempe ani v prvom zápase v klubových farbách nesklamal.