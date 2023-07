Čech obvinil trénera z AHL, že ho nútil biť sa. Klub to odmieta

PARDUBICE. Český hokejový útočník Martin Kaut sa po piatich sezónach v zámorí vracia do rodnej krajiny. Pred sezónou 2023/24 sa dohodol s Pardubicami.

Podľa slov, ktoré povedal pre český web iDnes.cz , mu pred každým duelom vybral protihráča, proti ktorému sa mal postaviť v pästnom súboji. Keď odmietal, kouč mu tvrdil, že práve to je dôvod, prečo nehrá v NHL.

"Pamätám si, že raz ukázal na Adama Klapku. Ten chalan má sto kíl, dva metre a ja ho budem mlátiť? Ešte Čecha? To nie," vraví Kaut.

Bitky odmietal a v 19 dueloch nazbieral len 8 trestných minút. Obával sa o svoje zdravie, keďže v minulosti utrpel otrasy mozgu aj zranenie ramena.

"Ak by na to bol dobrý dôvod, určite by som sa pobil. Keď je vypredané, hra eskaluje alebo bránite spoluhráča. Ale biť sa len tak? Na ľade som mal strieľať góly," vysvetľuje.

San Jose Sharks jeho vyjadrenia označili za nepravdivé. V oficiálnom vyhlásení sa jasne píše, že tieto praktiky nefungujú v prvom ani farmárskom mužstve.

"Dovoľte nám jednoznačne povedať, že členovia trénerských tímov Sharks a Barracuda nikdy nevydali ani nenaznačili žiadny takýto pokyn," uistili a tým je pre nich vec s Kautom pravdepodobne uzavretá.