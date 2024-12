Reprezentačný obranca Bučko strelil prvý gól v extralige: Chutil veľmi

„Chutil veľmi. Dúfam, že ma už trochu rozviaže s tými mojimi bodmi,“ neskrýval emócie po premiérovom zásahu v extralige 24-ročný zadák ´baranov´ a svoj presný zásah opísal i bližšie: „Videl som, že trenčiansky brankár Grigals má puk v lapačke a zrazu mu vypadol, takže to bola z mojej strany asi tvrdá strela, predpokladám.

Neviem, ale asi zle videl cez svojho brániaceho spoluhráča. Aj náš útočník Petriska tam šiel do bránky na teč a zrazu už aj on videl puk v sieti. Takže som rád, že to padlo.“

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Trenčín