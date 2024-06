Zranenie ho vyradilo na dlhú dobu. Slovenský reprezentant sa vracia zo zámoria, smeruje do Česka

Jedlička hral v Brne už v mládežníckych kategóriách. Neskôr sa presunul do slovenskej najvyššej súťaže, so Zvolenom získal v sezóne 2020/2021 majstrovský titul.

"Potešilo ma, že Kometa prejavila záujem. Mal som síce nejaké ďalšie ponuky, ale vždy som sníval, že sa do Brna vrátim.

Ako malý chlapec som tu v minulosti hral a vnímal tú obrovskú fanúšikovskú podporu.

Raz som si hovoril, že by som to chcel zažiť na vlastnej koži a som za to vďačný," uviedol Jedlička pre oficiálnu stránku Komety.

V Brne sa stretne s päticou slovenských legionárov Marekom Ďalogom, Kristiánom Pospíšilom, Andrejom Kollárom, Tomášom Marcinkom a Lukášom Cingelom.

Pri jeho rozhodovaní zavážili názory Ďalogu a Pospíšila, s ktorými momentálne trénuje na Slovensku.

"Áno, Kometu mi odporučili, sme navyše výborní kamaráti. Trénujem s nimi, sú to veľkí ´dríči´, také ťažné kone, ktoré ma neustále posúvajú dopredu," skonštatoval Jedlička.