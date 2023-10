Prestupom sem som vyhral jackpot, myslí si Čiliak o novom pôsobisku pri mori

"Bývam pri mori a hrám hokej. Zatiaľ to ide skvelo," povedal 33-ročný rodák v rozhovore pre web iDnes.cz a dodal: "Prestupom sem som vyhral jackpot."

Po sezóne 2022/2023 však opustil Brno aj Česko a zamieril do Francúzska, kde chytá v najvyššej súťaži za klub z Marseille.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak až do leta 2023 pôsobil na klubovej úrovni iba v Česku a na Slovensku.

Aby som povedal pravdu, tak po tom, čo sa tam objavilo za ľudia, mi ani nevadilo, že odtiaľ idem preč," komentoval sťahovanie z Brna do Marseille. Brno sa totiž postupom času stalo jeho domov.

"Keď som opúšťal Kometu, v tej chvíli som nebol sklamaný. Až som sa čudoval, v akom pokoji som to bral.

"Dotrénujeme, ideme na pláž, veľa plávame. Plávanie mi robí dobre na chrbát, je to relax aj regenerácia. Nečakal som, že to tu bude až tak dobré." V blízkej budúcnosti si chce Čiliak obzrieť aj blízke či vzdialenejšie okolie - Nice, Monako, St. Tropez.

"Mal som z toho strach, ale napokon ma to veľmi baví. Keď cestujeme niekam ďaleko, teda nad päť hodín cesty, tak popoludní doma trénujeme, dáme si večeru a po desiatej nasadneme do autobusu.

Po minulej sezóne dostal dve ponuky a mohol ísť do druhej najvyššej súťaže v Česku. "Keď sa objavila možnosť ísť do Marseille, hneď som súhlasil. Mám zmluvu na rok, čo bola moja podmienka.

Už teraz však viem, že mojou prioritou je uchytiť sa tu a predĺžiť kontrakt. Nikam sa mi odtiaľ nechce, život aj hokej sú tu na úrovni," dodal Čiliak.

Vo francúzskej lige ho milo prekvapili fanúšikovia" "Tu sa fandí a ľudia sa bavia hokejom, Nikto hráčom nenakladá, všetci si to idú užiť. Atmosféra je to trochu iná než v extralige. Ľudia tancujú, smejú sa. Je to pecka."