Skúsený útočník sa žilinských Vlkov nebojí, Koyš očakáva náročnú sériu

BRATISLAVA. Hokejisti Žiliny vstupujú do ďalšej fázy ich dlhodobého boja o postup do najvyššej súťaže.

Suverén základnej časti potreboval na zdolanie húževnato bojujúcich "Indiánov“ zo Žiaru päť zápasov.

"Bola to veľmi ťažká séria. Očakával som takú, lebo Žiar nad Hronom je play-off mužstvo, čo dokázali aj v minulej sezóne. Majú výborného gólmana a trápili nás v každom zápase.

Treba sňať klobúk pred ich výkonmi. Dreli, hrali jeden za druhého, a spravili nám to veľmi nepríjemné,“ uviedol 28-ročný žilinský krídelník Patrik Koyš na webe shl.hockeyslovakia.sk.

Dubnica skončila v základnej časti na šiestom mieste. Postup cez tretie Topoľčany by sa dal nazvať prekvapením.

"Tušil som, že Dubnica môže prejsť cez Topoľčany, hoci tie boli na tom v dlhodobej tabuľke lepšie. Dubnické mužstvo mi príde lepšie poskladané na play-off so skúsenými hráčmi. Preto to pre mňa nebolo veľképrekvapenie,“ priznal Koyš, bronzový medailista z MS do 20 rokov 2015.