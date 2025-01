Košičania prebudili presilovky v pravý čas, domácim dvojičkám sa splnil sen

KOŠICE. Slabšie obdobie lídra extraligy v posledných týždňoch sa prejavuje aj v záujem náročného košického diváka. Zápas Košičanov s aktuálne desiatym Zvolenom videla v košickej Steel Aréne najnižšia návšteva sezóny, 2170 divákov, ktorí sa napokon dočkali trojbodového víťazstva. Keďže Spišiaci zaváhali na svojom ľade s Liptovským Mikulášom, Košičania navýšili svoj náskok na čele tabuľky na štyri body.

Domáci o svojom víťazstve 3:2 rozhodli v tretej tretine vďaka dvom využitým presilovkám, v ktorých to bolo v predchádzajúcich zápasoch v ich podaní poriadne trápenie.

V prvej tretine domáci zužitkovali svoju hernú prevahu a množstvo šancí len na jeden gól, keď sa po peknej individuálnej akcii necelých päť minút pred prvou sirénou presadil Olivier Archambault.

Zvolen odpovedal v polovici druhej tretiny gólom Zackariho Andrusiaka. V tretej tretine najprv v úvode nevyužili presilovú hru Zvolenčania, vzápätí sa do početnej výhody dostali Košičania. V presilovke skórovali dokonca dvakrát. Prvý gól Joonu Jääskeläinena rozhodcovia po vzhliadnutí videa neuznali. Ďalší už áno a opäť v ňom mal prsty Jääskelainen, ktorého strelu tečoval Danick Martel a domáci išli v 46. minúte do vedenia. Fínsky útočník v košických farbách si napokon pripísal aj gól, keď necelé štyri minúty pred koncom tretej tretiny skóroval v ďalšej košickej presilovke.

Hra dvoch unavených tímov Zdalo sa, že o výsledku je rozhodnuté, ale necelé tri minúty pred koncom dostal košický obranca Mislav Rosandič trest 2+2 minúty a 69 sekúnd pred koncom Matej Macek znížil na rozdiel jediného gólu. V dramatickej poslednej minúte Zvolen opäť stiahol brankára Pavla Kantora a mal v poli o dvoch hráčov viac, ale napokon sa mu už vyrovnať nepodarilo. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Zvolen

„Je to ťažká časť sezóny, s množstvom zranených a chorých hráčov. V tomto stretnutí sme ukázali srdce. V prvej tretine sme začali dobre, v druhej sa nám nedarilo až tak dobre vyvážať puky z našej tretiny a dostávali sme sa pod tlak. Na druhej strane sme si vytvoril aj množstvo šancí, ale Zvolenu veľmi dobre zachytal brankár. V tretej tretine sme videli hru dvoch unavených tímov, dokázali sme streliť góly v presilovkách, ktoré sa nám v tomto zápase vydarili,“ hodnotil zápas košický tréner Dan Ceman.

Eliáš sa trochu zľakol Spokojný bol po zápase aj brankár Rastislav Eliáš, ktorý sa pri svojom štvrtom štarte v slovenskej extralige dočkal prvého víťazného zápasu. „Odohrali sme kvalitný zápas a po dlhšej dobe sme v celom zápase podali kontinuálny výkon a našťastie aj s tromi bodmi. Dôležité je to, že máme po dlhšej dobe dve víťazstvá v rade a dúfam, že teraz nastúpime na nejakú víťaznú vlnu. Bol to môj štvrtý zápas. Výkony boli dobré, ale body neprichádzali. Dnes sa mi to podarilo zlomiť a dúfam, že ak ešte dostanem nejaké ďalšie štarty, tak nejaké body ešte nazbieram,“ verí Eliáš, ktorý priznal, že posledné minúty boli náročné a v posledných sekundách sa aj zľakol.

Dve sekundy pred koncom sa vhadzovalo po jeho pravici. „Bola to celkom zvláštna situácia. Chalani mi hovorili, že nedovolia aby vystrelili a nakoniec to tam vypálil cez dvoch chalanov. Trochu som sa zľakol, ale našťastie som stihol zareagovať,“ opísal Eliáš moment z úplného záveru zápasu, keď takmer so sirénou ohlasujúcou koniec zápasu zlikvidoval strelu najlepšieho strelca ligy Kylea Olsona z medzikružia. VIDEO: Rastislav Eliaš po zápase Košice - Zvolen

Chýbal len tretí, najstarší Bartoš Detský sen zahrať si spoločne v košickom drese extraligu sa v zápase so Zvolenom splnil 21-ročným dvojičkám, Antonínovi a Janovi Bartošovcom, synom legendy košického aj slovenského hokeja Petra Bartoša. Antonin už má na svojom konte 115 zápasov v najvyššej súťaži, v ktorých zväčša nastupoval v obrane v štvrtej formácii. Kvôli veľkej maródke dostal svoju prvú šancu aj druhý Jan, ktorý hráva v tejto sezóne na košickej farme v prvoligovom Humennom. „Bolo to o dosť rýchlejšie, ale veľmi som si to užil a som rád za túto príležitosť. Otec mi veľmi neradil. Len mi povedal, že si to mám užiť a zbytočne sa nestresovať. Splnil sa nám sen, od detstva sme chceli byť spolu na ľade v košickom drese v extralige. Chýbal tam už len ten tretí, najstarší,“ opísal svoje pocity debutant, ktorému nedovolili vziať si otcovo číslo 43 a tak hral s pridelenou 46.

Ako dodal, určite by chcel dostávať viac šancí v extralige a aj na ľade: „Musím viac makať a viac sa presadzovať v Humennom a potom sa uvidí. Určite by som chcel pridať aj ďalšie zápasy, budem na tom pracovať a uvidíme, či sa to podarí. Je to na tréneroch.“ Štvrtú formáciu s dvojičkami Bartošovými pochválil aj tréner Dan Ceman. „Pre Jana to bol prvý zápas. Nie je nejaký veľký hráč, ale ukázal, že sa nebojí. Ich päťka síce nehrala veľa, ale keď boli na ľade, boli efektívni a mali výborné striedania, čo dalo možnosť iným hráčom si oddýchnuť.“ Brejčák sa ťažšie rozbiehal Debutanta, ale z úplne inej vekovej kategórie, mal v zostave aj Zvolen. Svoj prvý zápas v jeho farbách odohral veterán slovenskej extraligy, 38-ročný obranca Daniel Brejčák. Do Zvolena prišiel z Popradu v rámci trojvýmeny na linke Poprad – Zvolen – Slovan.

Podľa jeho slov príchod do Zvolena urýchlilo a zjednodušilo aj to, že tréner Peter Mikula ho dobre pozná zo spoločných rokov v Poprade a to isté platí aj o asistentovi trénera Dávidovi Skokanovi, s ktorým v popradskom drese aj hrával. „Upieklo sa to veľmi rýchlo. V pondelok som bol ešte v Poprade, dnes som už hral za Zvolen. Týždeň som nebol na ľade, takže na tomto veľkom letisku to bolo zo začiatku veľmi ťažké, ale postupne som sa dostával do tempa. Škoda, že to nevyšlo. Myslím si, že dnes sme tu mohli uhrať nejaký bodík,“ povedal Brejčák. VIDEO: Daniel Brejčák po zápase Košice - Zvolen

Vyrovnať výkony doma a vonku Aj v Košiciach držal Zvolen v hre o bodový zisk brankár Pavel Kantor, ktorý sa niekoľkokrát blysol pri stopercentných šanciach Košičanov. „Bolo to pomerne vyrovnané, do tretej tretiny sme išli za stavu jedna jedna. Bolo to o tom, kto dá rozhodujúci gól. Bohužiaľ, my sme si potom nepomohli presilovkou a Košice naopak šťastným gólom išli do vedenia a už sme nemali dosť síl, aby sme to zvrátili,“ pridal Kantor svoj pohľad na zápas.

Nadviazal naňho aj tréner Mikula: „Prehrali sme o gól v Košiciach, ktoré majú svoje problémy, rovnako ako my. Mrzí nás to. V prvej tretine sme boli mäkkí, až v druhej sme ukázali svoju tvár a mohli sme z nej vyťažiť viac. Potom sa už začali prejavovať to, čo nás trápi, individuálne chyby a chýbajúca sila na puku a musím skonštatovať, že Košičania napokon vyhrali zaslúžene.“ Od príchodu trénera Mikulu Zvolenčania prvý raz prehrali dva zápasy v rade a na vytúžené šieste miesto strácajú 12 bodov, navyše na chrbát im pomaly začína dýchať Liptovský Mikuláš, ktorý už zaostáva len o štyri body. „Prvé zápasy pod novým trénerom nám vyšli, ale nedarí sa nám vyrovnať výkony doma a vonku. Doma hráme podstatne lepšie, sme aktívni, živší a agresívnejší. Vonku sa nám posledné dva zápasy nevydarili, ani v Bystrici, ani tu sme nehrali to, čo by sme chceli. V piatok máme voľno, máme väčší priestor na tréning a verím, že sa vrátime na víťaznú vlnu,“ verí Kantor.