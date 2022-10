Obojstranne hrozný hokej, hromžil tréner Döme po súboji Trenčína v Košiciach

My však rozhodne nemôžeme mať toľko vylúčených," reagoval Döme na šesť menších trestov, ktoré vyústili do dvoch presilovkových gólov.

"Paradoxne si myslím, že keby sme v Košiciach hrali aspoň z polovice tak ako v Poprade, zvíťazili by sme. Z môjho pohľadu to bol obojstranne hrozný hokej. My sme sa zdolali sami, mali sme veľa vylúčených. Zápas ukázal, že obaja sa trápime.

"Dohodlo sa to v kabíne, sú to interné veci. Teraz mám "céčko" na drese ja, ale aj Tomáš Starosta či Peter Sojčík mi s tým pomáhajú. Ja som bol kapitán už aj počas minulej sezóny v Prešove, nie je to pre mňa nič nové."

"Poprad má podľa mňa momentálne lepšie mužstvo než Košice. Keď sme my dokázali v Poprade hrať tak, ako sme tam hrali, tak by sme mali uspieť aj v Košiciach. Poprad sme vtedy do ničoho nepustili a zvíťazili sme, no nedokázali sme to zopakovať.

Je to aj naša chyba. Musíme sa spamätať. Niektorí si musia vstúpiť do svedomia, lebo to, čo predvádzajú, je extrém," konštatoval kormidelník Dukly.

Košičania zlepšili efektivitu

Košičania oslavovali prvé víťazstvo v sezóne pred 721 divákmi. Kapitán Michal Chovan verí, že ich vytúžený trojbodový zisk nakopne do ďalších zápasov. "Toto víťazstvo sme veľmi potrebovali," poznamenal.

Košičania mali za sebou štyri prehry a pred duelom s Trenčínom boli na poslednom mieste tabuľky.

"Celý deň, aj deň predtým, sme si hovorili, že tento zápas potrebujeme vyhrať. Zvládli sme to a verím, že to bude odrazový mostík do ďalších zápasov a že čoskoro budeme tam, kde patríme," povedal Chovan, ktorý sa na víťazstve podieľal bilanciou 1+1.

Zároveň si spoločne s predsezónnymi akvizíciami Patrickom Watlingom, Jordonom Southornom a Jensom Olssonom otvoril gólový účet v sezóne.