Premrhaná košická šanca v predĺžení a spišský obrat dokonaný v nájazdoch

Udržia štvrté miesto?

Domáce víťazstvo ešte neokúsil ani Tomáš Mikúš, ktorý sa až v šiestom zápase v košickom drese nedokázal strelecky presadiť.

Dvakrát sa dostal aj do nájazdového kolotoča, v druhej sérii bol úspešný, v siedmej už nie.

„Bol to bojovný zápas. Mrzí ma, že sme to neudržali na ten futbalový výsledok. Ale taký je hokej,“ povzdychol si Mikúš po zápase, v ktorom sa aj on dostal do nejakých šancí a nastrelil aj konštrukciu bránky.

Bol na ľade aj pri nevyužitej dvojnásobnej presilovke v predĺžení: „Päť na tri v predĺžení je veľká šanca na výhru. Bohužiaľ nám to nepadlo. Dúfam, že si šťastie šetríme do play-off.“