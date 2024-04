Smrtiace košické presilovky opäť úradovali. Špeciálne formácie sú veľkým faktorom, hovorí Mikuš

Nielen presilovky, ale aj bezchybné oslabenia

Vynikajúcu prácu podľa košického trénera Dana Cemana odviedli nielen presilovkové formácie, ale aj štvorice v oslabeniach.

Veď Spišská Nová Ves ešte nedokázala v semifinálovej sérii streliť v presilovkách ani jeden gól. Špeciálne formácie vyzdvihol v hodnotení zápasu aj strelec úvodného gólu Tomáš Mikúš.

„Špeciálne formácie sú veľkým faktorom v hokeji, nielen v play off. Či už sú to ubránené presilovky súpera, alebo góly v našich presilovkách. Vychádza nám to a verím, že to takto bude pokračovať,“ dodal Mikúš.

Podľa neho nie je vyrovnaný stav série žiadnym prekvapením. Potvrdil aj slová trénera Cemana o tom, že Košičania sa už pred začiatkom semifinále sa pripravovali na to, že séria sa môže rozhodnúť až v siedmom zápase.

„Spišská je veľmi kvalitné mužstvo, dokazovali to v základnej časti a dokazujú to aj v play off,“ dodal Mikúš.