Košice siahali na dokonalý vianočný zázrak. Mikúš: V úvode nám chýbal drajv a mentálna energia

KOŠICE. Spišskonovoveskí hokejisti si v prvej tretine štefanského súboja prvých dvoch tímov tabuľky v košickej Steel Aréne urobili výbornú štefanskú zábavu. V druhej päťminútovke zápasu strelili tri góly. Strelecký účet v slovenskej extralige si dvoma gólmi otvoril Gregory Meirelesa. Medzi jeho zásahy sa vklinil presilovkový gól Ryana MacKinnona a Spišiaci po necelých jedenástich minútach vyhnali z košickej bránky Jaroslava Janusa.

A keď v prvej minúte druhej tretiny po góle Joshuu Kestnera v presilovke piatich proti trom prehrávali Košičania zo Spišskou Novou Vsou už 0:4, nenašlo by sa v medzi 6 500 divákmi v košickej Steel Aréne veľa takých, ktorí by verili v obrat. Napokon k nemu veľa nechýbalo.

Najprv piskot, potom trasúce sa základy Košičania vleteli do tretej tretiny ako víchor, keď po desiatich sekundách svojim prvým gólom v košickom drese odklial bránku hostí Olivier Archambault. O desať minút v presilovke znížil na rozdiel dvoch gólov Tomáš Mikúš, necelé tri minúty pred koncom už v hre bez brankára skóroval Danick Martel a keď po trinástich sekundách prestreli Mareksa Mitensa v bránke hostí Šimon Petráš a vyrovnal na 4:4, košický štadión sa otriasal v základoch. „Sme vďační za takúto návštevu a sme radi aj kvôli nim, že to nakoniec bolo tak, ako bolo. Veľká škoda toho obratu, keby sme to ešte dotiahli v predĺžení a vyhrali, tak by to bol taký malý vianočný zázrak pre divákov aj pre nás,“ povzdychol si po zápase Tomáš Mikúš.

Spišiaci si napokon siedme víťazstvo v rade nenechali vziať, keď Meireles po pol druha minúte predĺženia zavŕšil svoj prvý hetrik v slovenskej extralige. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Spišská Nová Ves

„Dal som prvé góly v lige, takže musím byť šťastný. Ale som hlavne rád, že sme nakoniec vyhrali. Dostali sme sa do dobrého vedenia, ale potom sme si ho nechali v tretej tretine vziať. Košice dokázali, že sú silný tím. Našťastie sme to ukončili v predĺžení a víťazná séria je stále nažive,“ hodnotil svoj štvrtý zápas v slovenskej extralige Meireles, ktorý prišiel na Slovensko v polovici decembra.

Spokojnosť s bodom „Nebolo to o nejakých veľkých chybách. Jednoducho im to tam napadalo. Nás to dalo trochu mentálne dole. Ale od druhej tretiny už aj naša hra vyzerala celkom dobre. Mali sme tam tlak v útočnom pásme a trávili tam veľa času. V tretej tretine to napadalo aj nám,“ hodnotil zápas autor vyrovnávajúceho gólu Šimon Petráš. Priznal, že nie je nič príjemné doma prehrávať 0:4 a ešte pred takou návštevou: „Taký je hokej. Ale myslím si, že v tej tretej tretine sme divákov dobre navnadili a ukázali svoju silu. Celý štadión bol v eufórii, škoda, že sme to nevyužili v tom predĺžení.“

Vzhľadom na priebeh zápasu vládla napokon v košickej kabíne spokojnosť aj s jedným získaným bodom. „Samozrejme nás mrzí ten začiatok, ktorí sme nezachytili. Určite by to vyzeralo inak. Po tom priebehu som rád, že sa ukázala sila mužstva a vydolovali sme zo zápasu aspoň bod. Aj kvôli fanúšikom, ktorí prišli vo veľkom počte. Dvihli sme sa, dali góly a aspoň trochu ich potešili,“ dodal Mikúš, na ktorého v pozápasovom hodnotení. VIDEO: T. Mikúš po prehre so Spišskou Novou Vsou

Na Mikuša nadviazal aj tréner Dan Ceman: „Začali sme s rešpektom, zmena trénera dala Spišskej Novej Vsi momentum a vedeli sme, že v poslednej dobe hrajú veľmi dobre. Zo začiatku stretnutia to bolo viac otvorené, nehrali sme svoju hru a Spišská Nová Ves na rozdiel od nás skórovala. Nabaľovalo sa to ako snehová guľa a nereagovali sme na to dobre. Panikárili sme, poskytli sme im veľa šancí. Som veľmi rád, že sme v tomto šesťbodovom zápase nakoniec získali aspoň jeden bod a dokázali sa zo stavu 0:4 vrátiť do zápasu.“

Bránili celý zápas, tretiu tretinu horšie „Štyridsať minút sme hrali to, čo sme chceli. Bolo tam veľa dobrých vecí. Bohužiaľ v tretej tretine sme spravili nejaké individuálne aj systémové chyby. Košice sú silné mužstvo, ukázali, prečo sú na prvom mieste. Ale celkovo to nemôžeme hodnotiť negatívne. Máme siedmu výhru v rade,“ rozhovoril sa po zápase kapitán Spišiakov Branislav Rapáč. VIDEO: B. Rapáč po výhre nad Košicami

Priznal, že po takom priebehu a vedení 4:0 nemôže byť nikto spokojní len s dvoma bodmi. „Bránili sme celých šesťdesiat minút. Nebolo to o tom, že by sme sa v tretej stiahli. Rovnako sme boli stiahnutí aj v prvých dvoch tretinách, ale dokázali sme zachytávať ich tlak. V poslednej tretine nám to už nevychádzalo,“ hľadal príčiny straty vedenia Rapáč.

Tréner Vladimír Záborský nehľadiac na výsledok bol spokojný s hrou, ktorú jeho zverenci v Košiciach predviedli: „Dve tretiny sme hrali výborný hokej a v tom musíme pokračovať. Pred treťou tretinou sme sa aj v šatni nabádali a hovorili o tom, že Košice majú enormnú silu a musíme pokračovať v hokeji, akí sme predvádzali. Tak ako sme predpokladali, Košičania nás zatlačili do pásma, spravili sme tam dva zbytočné fauly, čo ich ešte viac posadilo na koňa. V závere nám strelili rýchle góly a určite nám nepomohol ani ich prvý gól po pár sekundách tretej tretiny. Ale o tom je hokej. Som rád, že sme nezložili zbrane a v predĺžení strhli víťazstvo na svoju stranu a vezieme si z Košíc dva cenné body.“

Vľavo tréner Vladimír Záborský na striedačke Spišskej Novej Vsi. (Autor: TASR)

Záborského čaro trvá Spišiaci po novembrovej sérii prehier odvolali kanadského trénera Jasona O’Learyho a na pozíciu hlavného trénera sa posunul dlhoročný asistent z vlastných radov Vladimír Záborský.

Po sérii siedmich decembrových víťazstiev potvrdil kapitán Branislav Rapáč a následne aj samotný Záborský, že spočiatku možné hľadanie nového trénera na Spiši uzavreli a súčasný realizačný tím by mal viesť mužstvo do konca sezóny. „Samozrejme, že ma to teší, ale vďaka patrí predovšetkým chalanom. Robíme si svoju prácu. Trénerstvo je o tom, aby si človek od kolegov zobral dobré aj zlé veci a snažil sa ich zakomponovať do svojho spôsobu trénovania. Niečo sme zmenili hneď, podľa toho ako sa ja pozerám na hokej a čomu verím. Ale určite to neboli nejaké extra zmeny,“ poznamenal Záborský k svojej práci, ktorá priniesla návrat Spišiakov k víťazstvám.

Radosť hrať pred plnými tribúnami Sviatočný extraligový program pokračuje v rýchlom slede a Košice aj Spišskú Novú Ves čakajú ďalšie východniarske derby už v sobotu. Spišiaci privítajú doma Michalovce, Košičania vykorčuľujú na ľad trápiaceho sa Popradu. Oba zápasy opäť sľubujú výbornú atmosféru a plné domy, ktoré vianočným sviatočným kolám svedčia. Na hokej prichádzajú aj tí, ktorí sa vracajú na sviatky domov. V Košiciach prišlo na Spišskú Novú Ves 6 500 divákov a v tejto sezóne ich v Steel Aréne bolo viac len na zápase proti Slovanu Bratislava. VIDEO: Nový diel podcastu Hokejový BOSS

Atmosféru si podľa vlastných slov hráči oboch tímov užívali. Branislav Rapáč priznal, že pre hráčov je ťažšie hrať aj cez sviatky, ale na druhej strane ich to veľmi baví. „Niekedy bolo počas sviatkov v lige voľno. Ale keď príde plný dom, tak to baví aj hráčov. Radšej budem hrať tri zápasy počas sviatkov pred plnými tribúnami, ako hrať nejaké utorky v novembri a na štadión nepríde nikto. Teším sa z toho, že tu bol plný dom a že sa ukázali skvelí košickí, ale aj naši fanúšikovia. Je radosť hrať pred takým publikom.“