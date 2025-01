Naposledy bol v Steel aréne na koncerte. Košiciam vyšiel ťah s druholigistom výborne

Produktivitu predviedol aj proti Slovanu. V závere druhej tretiny asistoval pri góle Tomáša Ziga na 2:2, pre ktorého to bol prvý gól od 3. marca 2023 a zároveň prvý súťažný v košickom drese.

Vrábeľ sa neskôr blysol aj v samostatných nájazdoch, keď vo štvrtej sérii vyrovnal na 1:1 a následne kapitán Michal Chovan "Forsbergovkou" rozhodol o triumfe domácich.

"Išiel som si hlavne užiť zápas a myslím si, že sa to podarilo. Prišlo veľa divákov, zvíťazili sme, takže paráda. Asi som to takto mal niekde napísané. Som za to vďačný," neskrýval 28-ročný Vrábeľ, ktorý už návrat do košického dresu neočakával.

"Asi pred mesiacom som bol v Steel aréne na koncerte IMT Smile a manželke som povedal, že by som si v tejto hale ešte rád dal jeden zápas. Tak som rád, že sa mi to podarilo," priznal útočník, ktorý nastúpil s číslom 97.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS